TV-Quoten: ARD vorn - beachtlicher "Let's Dance"-Start

"Praxis mit Meerblick" macht bei den Quoten klar das Rennen. Aber die neue Staffel von "Let's Dance" hat zum Start auch beachtliche Werte. Der ZDF-Krimi "Professor T." liegt abgeschlagen dahinter.



Das Erste hat am Freitagabend mit einer neuen Folge seiner Reihe "Praxis mit Meerblick" gepunktet. Im Schnitt verfolgten ab 20.15 Uhr 5,26 Millionen Zuschauer, wie Tanja Wedhorn als Ärztin Nora Kaminski versucht, beruflich auf Rügen Fuß zu fassen. Der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor kam allein im Ersten auf 4,95 Millionen Zuschauer (17,0 Prozent).