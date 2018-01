TV-Quoten: Acht Millionen schalten Montagskrimi im Zweiten ein

Zwei quotenstarke Sendungen im Privatfernsehen müssen Federn lassen: Sowohl beim RTL-Dschungelcamp als auch bei der ProSieben-Comedy "Young Sheldon" bröckeln die Zuschauerwerte. Das junge Publikum bleibt dem "The Big Bang Theory"-Ableger allerdings treu.



Die ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" hatte am Montagabend in der Primetime die Nase vorn. Im Schnitt 8,01 Millionen (Marktanteil: 24,4 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode "Der Wiederkehrer" ein, in der Kommissar Oberländer (Matthias Koeberlin) in einem Fall ermittelt, bei dem eine Kollegin (Nora Waldstätten) ins Zwielicht gerät. Das ist fast schon "Tatort"-Niveau.