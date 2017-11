TV-Quoten: "Aktenzeichen XY" deutlich vor "Götter in Weiß"

Auch nach 50 Jahren ist das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY... ungelöst" populär. Auch wenn dieses Mal keine Täter gesucht wurden. Der Thriller im Ersten blieb deutlich dahinter.



Der ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" erwies sich am Mittwochabend im deutschen Fernsehen als unbezwingbar. Im Schnitt 5,83 Millionen Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr Rudi Cernes Spezialausgabe über ungewöhnliche, aber bereits gelöste Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Der Marktanteil betrug 19,0 Prozent. Auch 50 Jahre nach seiner ersten Ausgabe hat das Kriminalmagazin nichts von seiner Popularität eingebüßt.



Der ARD-Thriller "Götter in Weiß" über die Machenschaften an einer Kleinstadt-Klinik mit Claudia Michelsen als Ärztin, die gegen die Missstände dort kämpft, kam zeitgleich auf 4,18 Millionen Zuschauer (13,6 Prozent). Die Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20 Uhr hatten zuvor 4,70 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent) allein im Ersten eingeschaltet.