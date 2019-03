TV-Quoten: "Aktenzeichen" knapp vor "Klassentreffen"

Bei den Einschaltquoten liegen das Erste und das Zweite diesmal denkbar dicht beieinander. Auf RTL startet eine neue Datingshow mit unspektakulären Werten. Das gilt auch für die neue Krankenhausserie auf Vox.



"Aktenzeichen XY... ungelöst" ist ein Quotengarant. Am Mittwoch lag die ZDF-Fahndungssendung mit Rudi Cerne ab 20.15 Uhr mit 5,50 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,5 Prozent aber nur ganz knapp vor der Konkurrenz im Ersten. Dort war zeitgleich der TV-Film "Klassentreffen" zu sehen, bei dem Regisseur Jan Georg Schütte auf ein klassisches Drehbuch verzichtet hatte. Schauspieler wie Charly Hübner, Fabian Hinrichs, Annette Frier und Anja Kling beim Improvisieren zu beobachten, interessierte 5,44 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 5,16 Millionen (17,1 Prozent).