TV-Quoten: Andrea Sawatzki steckt Günther Jauch in die Tasche

Die Vorbereitungen aufs Fest laufen überall auf Hochtouren - und auch im Fernsehen sind Weihnachtsfilme gefragt, sogar wenn es sich um Wiederholungen handelt wie am Montagabend im ZDF.



Nicht einmal eine Erstausstrahlung, aber dennoch Punktsieg für das ZDF: Die Weihnachtskomödie "Tief durchatmen, die Familie kommt", eine Wiederholung aus dem Jahr 2015, sahen am Montagabend ab 20.15 Uhr 5,90 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,4 Prozent. Andrea Sawatzki spielt in dem Film nach ihrer eigenen Romanvorlage eine Frau, die ihre Familie zum Fest um sich scharen möchte, ihr Mann (Axel Milberg) dagegen will das nicht. Der Streit ist programmiert.