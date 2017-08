TV-Quoten: Anne Will schlägt Merkel-Talk bei RTL

Pikant: Im Ersten wurde über die Kanzerlin gesprochen, bei RTL sprach die Kanzlerin höchstselbst. Mit einem früheren Beginn holte sich Will den Großteil der Zuschauer.



Anne Will kam beim Wiederanfang nach der Sommerpause mit ihrer Talkshow auf 3,49 Millionen Zuschauer (12,9 Prozent). Das Thema lautete: "Merkel oder Merkel - Hat Deutschland nur diese Wahl?" Bei RTL saßen eine Dreiviertelstunde später nur 1,45 Millionen Zuschauer mit den Moderatoren Maria Gresz und Peter Kloeppel sowie einigen Wähler "An einem Tisch mit Angela Merkel" - immerhin mehr als bei Kanzlerkandidat Martin Schulz, der in der Vorwoche auf 1,10 Millionen kam.