TV-Quoten: "Bad Banks"-Start im TV überschaubar, im Netz stark

Neue Serie, neues Glück: Die Globalisierungsstory "Bad Banks" erregt im Netz bereits Aufmerksamkeit, im konventionellen TV verläuft der Start unspektakulär. Starke Werte hatte dagegen wie üblich der "Bergdoktor".



Die neue TV-Serie "Bad Banks" hat am Donnerstag auf Arte einen durchschnittlichen Start hingelegt, im Netz aber schon viele Anrufe generiert. Die erste der insgesamt sechs Episoden der Serie mit Paula Beer als junger Bankerin, in der es um das raue Klima in der globalisierten Finanzwelt geht, sahen um 20.15 Uhr 430 000 Zuschauer (Marktanteil: 1,3 Prozent). Bei der vierten Episode ab etwa 23 Uhr waren noch 340 000 (2,0 Prozent) dabei. Folge fünf und sechs stehen am Freitag auf dem Programm.



In den Mediatheken von Arte und ZDF wurden bis Donnerstag seit dem 22. Februar rund 1,3 Millionen "Bad Banks"-Abrufe verbucht, teilten die Sender mit. Wie lange die jeweils dauerten, ist nicht bekannt. Abrufe über mobile Geräte sind dabei nicht berücksichtigt. Das ZDF zeigt die Serie von Samstag bis Montag.



In einer völlig anderen Liga spielte wie üblich am Donnerstag um 20.15 Uhr die ZDF-Reihe "Der Bergdoktor". Die jüngste Folge mit Hans Sigl als Alpenarzt Dr. Martin Gruber wollten 6,73 Millionen Zuschauer (20,4 Prozent) sehen.