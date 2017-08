TV-Quoten: Barcelona-Anschlag pusht Nachrichtensendungen

Der Terroranschlag in Barcelona hat am Donnerstagabend viele Fernsehzuschauer bewegt. Kabel eins nahm deshalb sogar einen Film aus dem Programm.



Der Terroranschlag von Barcelona hat überdurchschnittliche viele Menschen am Donnerstagabend die TV-Nachrichten einschalten lassen. Meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen überhaupt war die 20-Uhr-"Tagesschau", die auf allen ausstrahlenden Kanälen insgesamt 10,33 Millionen sahen. Das entsprach 40,3 Prozent Marktanteil. Gut 5,5 Millionen davon schauten die Sendung im Ersten (21,4 Prozent). Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte die Gesamtquote der 20-Uhr-"Tagesschau" bei 8,88 Millionen gelegen.



Auch die anderen Nachrichtensendungen profitierten von dem schrecklichen Ereignis: Die 19-Uhr-"Heute"-Sendung sahen bei ZDF und 3sat zusammengenommen 3,70 Millionen (18,0 Prozent), "RTL aktuell" um 18.45 Uhr 2,74 Millionen (14,1 Prozent), die "Sat.1 Nachrichten" um 19.55 Uhr 1,26 Millionen (5,0 Prozent) und die ProSieben-Nachrichten "Newstime" 670 000 (4,6 Prozent).



Das "Heute-Journal" um 21.50 Uhr im ZDF schalteten dann 4,08 Millionen ein (15,9 Prozent), ein kurzes "Tagesthemen extra" im Ersten um 21.45 Uhr sogar 4,62 Millionen (16,6 Prozent). Die regulären "Tagesthemen" um 22.20 Uhr hatten 3,18 Millionen Zuschauer (15,1 Prozent).