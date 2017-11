TV-Quoten: "Bauer sucht Frau" vorn, "Spreewaldkrimi" auf Platz 2

Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" über einsame Landwirte auf der Suche nach der passenden Partnerin liegt in der Zuschauergunst vorn. Der "Spreewaldkrimi" behauptet sich dahinter. Und Fußball beschert RTL Nitro Rekordwerte.



Den Zuschauern war am Montagabend mehr nach Kuppelshow als nach düsterem Krimi. Im Schnitt 5,58 Millionen schalteten um 20.15 Uhr für "Bauer sucht Frau" RTL ein. Das war ein Marktanteil von 17,4 Prozent. Das waren allerdings einige weniger als in der Woche davor (5,97 Millionen, 19,3 Prozent). Im ZDF erreichte der "Spreewaldkrimi" ab 20.15 Uhr 4,85 Millionen (Marktanteil: 14,8 Prozent).