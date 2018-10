TV-Quoten: Bauern lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen

Seit 14 Jahren setzt die RTL-Reihe "Bauer sucht Frau" in jedem Herbst ihre Duftmarke im Fernsehprogramm. Auch am Montag war die Suche einsamer Landwirte nach ihrer Herzdame die Nummer eins im TV.



Auch mit der dritten Ausgabe der laufenden Staffel blieb die RTL-Show "Bauer sucht Frau" über der Fünf-Millionen-Zuschauer-Marke: 5,17 Millionen Menschen interessierten sich am Montagabend ab 20.15 Uhr für die Sendung, in der Moderatorin Inka Bause alleinstehenden Landwirten die passende Frau vermitteln will. Der Marktanteil betrug 16,7 Prozent.