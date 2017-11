TV-Quoten: Bauses Bauern auf RTL wie immer stark

Inka Bauses Bauern sind nicht kleinzukriegen. Auch in diesem Herbst treffen sie wieder den Geschmack der RTL-Zuschauer.



Die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" steht auch in ihrer 13. Staffel beim TV-Publikum hoch im Kurs: Im Schnitt 5,97 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr bei RTL die vierte Ausgabe in diesem Herbst - der Marktanteil betrug 19,3 Prozent. Mehrere einsame Landwirte suchen in der von Inka Bause moderierten Sendung nach einer Partnerin fürs Leben - und das schon seit dem Jahr 2005.



Zeitgleich enttäuschte der ZDF-Thriller "Dengler - Die schützende Hand" mit Ronald Zehrfeld als Privatermittler Dengler, der in der Geschichte rund um die rechten NSU-Attentäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt recherchiert. Lediglich 3,88 Millionen Zuschauer (12,3 Prozent) interessierte diese an den wahren Fall angelehnte fiktive Story. Ein ZDF-Montagsfilm hat normalerweise zwischen fünf und sechs Millionen Zuschauer.