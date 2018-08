TV-Quoten: "Bergdoktor" macht das Rennen vor "Tel Aviv"-Krimi

Das ZDF und das Erste zeigen Wiederholungen - und liegen damit vorne. Der "Bergdoktor" lässt bei den Einschaltquoten alles andere hinter sich. Der "Tel Aviv"-Krimi landet auf Platz zwei.



"Der Bergdoktor" im ZDF mit Hauptdarsteller Hans Sigl als Dr. Gruber ließ am Donnerstagabend den "Tel Aviv-Krimi" im Ersten hinter sich. Die Wiederholung der Folge "Zwei Mütter" aus dem Jahr 2015 hatte ab 20.15 Uhr 3,56 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil 14,1 Prozent - die besten Werte des Tages. Die Krimifolge "Shi'va" mit der aus Berlin stammenden Kommissarin Sara Stein (Katharina Lorenz), die in Israel den Mord an einem Polizisten aufklären soll, war ebenfalls eine Wiederholung. Für den erstmals 2016 ausgestrahlten Film interessierten sich 3,42 Millionen (13,5 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr schalteten allein im Ersten 3,86 Millionen Zuschauer (15,9 Prozent) ein.