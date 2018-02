TV-Quoten: "Bergdoktor" vorn - großes Interesse an Eisschnellauf

"Der Bergdoktor" hat seine feste Zuschauerschaft und punktet erneut für das ZDF. Tagsüber ist das Erste mit den Olympischen Spielen gefragt, ebenfalls bei einem Millionenpublikum.



"Der Bergdoktor" hatte am Donnerstagabend wieder alle Hände voll zu tun und hervorragende Einschaltquoten: Im Schnitt 6,61 Millionen Zuschauer sahen im ZDF ab 20.15 Uhr die jüngste Folge "Versehrte Seelen", in der Hans Sigl als Dr. Martin Gruber eine Teenagerin retten muss, die dringend eine Antikörper-Therapie braucht. Das geht nicht ohne Blut von Mutter oder Vater, die sind allerdings unbekannt. Der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent. Der "Zürich-Krimi" im Ersten mit Christian Kohlund kam zeitgleich auf 4,50 Millionen (13,4 Prozent), die "Tagesschau" direkt davor allein im Ersten auf 5,32 Millionen (16,4 Prozent).