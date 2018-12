TV-Quoten: "Bergretter" im Zweiten knapp vor ARD-Show

"Die Bergretter" im ZDF sind weiterhin ein Quotengarant. Aber diesmal liegt das Erste mit einer Show im XL-Format nicht weit dahinter.



Platz eins gebührte am Donnerstagabend dem Zweiten: Die Heimatserie "Die Bergretter" im ZDF hatte ab 20.15 Uhr mit 5,35 Millionen die meisten Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent.



Aber das Erste lag nur knapp dahinter: Dort hatte Moderator Frank Plasberg zu seiner Show "2018 - Das Quiz" mit ungewöhnlichen Quizfragen zum Jahresgeschehen eingeladen. Für die mehr als dreistündige XL-Ausgabe interessierten sich im Schnitt starke 5,05 Millionen Zuschauer (17,8 Prozent).



Die "Tagesschau" um 20 Uhr direkt davor sahen allein im Ersten 4,45 Millionen (15,1 Prozent).