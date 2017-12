TV-Quoten: "Bergretter" vorn - guter Start für Darts-WM

"Die Bergretter" sind ein Quotengarant fürs ZDF und steigern sich sogar noch einmal. Die neue Krimireihe im Ersten fällt gegenüber der Premiere zurück und Sport1 freut sich über einen gelungenen Beginn der Darts-WM.



Lieber Heimatserie als TV-Krimi war am Donnerstagabend eindeutig das Motto: Mit Abstand lagen die "Bergretter" im ZDF ab 20.15 Uhr mit ungewöhnlich starken 5,90 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,7 Prozent vorn - fast jeder Fünfte, der zu dieser Zeit den Fernseher eingeschaltet hatte, wollte die neue Folge "Mutterliebe" sehen. Die Werte waren noch einmal deutlich besser als zwei Wochen zuvor, als 5,76 Millionen (18,6 Prozent) eingeschaltet hatten.



Das Erste zeigte zeitgleich den Krimi "Über die Grenze: Gesetzlos", der auf 3,70 Millionen Zuschauer (12,3 Prozent) kam. Die neue Reihe war erst eine Woche zuvor gestartet, zum Auftakt gab es mit 4,99 Millionen Zuschauern (16,0 Prozent) allerdings deutlich bessere Werte. Die "Tagesschau" direkt davor im Ersten interessierte diesmal 4,82 Millionen Zuschauer (16,5 Prozent).