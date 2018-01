TV-Quoten: Beste Silvesterquote fürs ZDF

Knapper Quotensieger am Silvesterabend ist das ZDF mit der Liveübertragung der größten Silvesterparty Deutschlands vom Brandenburger Tor geworden. Mehrere Hunderttausend Menschen feierten unter anderem mit Oli P. und Conchita in Berlin.



Vor dem Fernseher sahen 2,98 Millionen Menschen (Marktanteil 13,3 Prozent) das Spektakel "Willkommen 2018". Die ARD kam mit der Sendung "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa" aus Graz auf 2,89 Millionen Zuschauer (13,2 Prozent).