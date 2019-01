TV-Quoten: "Bier Royal" verliert Zuschauer, holt aber Tagessieg

Der Auftakt lief gut für "Bier Royal", den Abschluss des Zweiteilers wollten aber eine Million Zuschauer weniger sehen. Im Ersten hatte Jan Weilers Buchheld Kühn zu tun - mit deutlich weniger Zuschauern.



Der ZDF-Zweiteiler über eine Brauerei in München hat am Mittwochabend noch einmal die meisten Zuschauer interessiert, aber auch mehr als eine Million verloren. Im Schnitt 5,44 Millionen Zuschauer schalteten um 20.15 Uhr den zweiten Teil von "Bier Royal" ein - ein Marktanteil von 17,2 Prozent. Der Auftakt hatte am Montag noch 6,72 Millionen Zuschauer (21,0 Prozent) interessiert. Die Jan-Weiler-Verfilmung "Kühn hat zu tun" im Ersten holte lediglich 3,22 Millionen (10,2 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr schauten allein im Ersten (4,92 Millionen (16,1 Prozent).