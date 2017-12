TV-Quoten: Bundesliga unterliegt TV-Drama

Ist das Publikum etwa nicht mehr Live-Fußball aus der Bundesliga gewöhnt, oder lag es am Spiel? Die ARD erreicht mit der "Eifelpraxis" ein paar Zuschauer mehr als das ZDF - König Fußball kann halt nicht immer gewinnen.



Der ARD-Film "Gebrochene Herzen" aus der Reihe "Die Eifelpraxis" stand am Freitagabend am höchsten in der Gunst der Fernsehzuschauer. 4,69 Millionen sahen das TV-Drama, was dem Ersten einen Marktanteil von 15,4 Prozent einbrachte. Das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV, das die Hanseaten mit 1:3 verloren, verfolgten zur Hauptsendezeit im ZDF im Schnitt 4,40 Millionen. Das entsprach einer Quote von 14,8 Prozent.