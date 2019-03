TV-Quoten: "Charité"-Finale und Gottschalk-Einstand

Die "Charité" beendet ihre zweite Staffel, Thomas Gottschalk startet seine Literatursendung - mit den Quoten können sowohl Professor Sauerbruch als auch der "Literaturkaplan" zufrieden sein.



Mit einem Quotensieg hat sich die zweite "Charité"-Staffel am Dienstagabend verabschiedet. Zum Abschluss gelang dem Team um Professor Sauerbruch (Ulrich Noethen) noch einmal wie zum Auftakt der Sprung über die Fünf-Millionen-Marke. Mit im Schnitt 5,11 Millionen Zuschauer erreichte die historische Krankenhausserie ab 20.15 Uhr einen Marktanteil von 16,3 Prozent. Beim Start im Doppelpack waren es 5,38 Millionen (17,2 Prozent).



Das Finale der "Charité"-Staffel, deren sechs Folgen in der Mediathek nach ARD-Angaben bis Dienstag auf 4,7 Millionen Abrufe kamen, platzierte sich damit vor dem Dauerbrenner "In aller Freundschaft": Die Sachsenklink hatte ab 21 Uhr mit durchschnittlich 5,05 Millionen einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr verfolgten allein im Ersten 4,50 Millionen (15,0 Prozent).