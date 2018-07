TV-Quoten: "Charité" im Schneckenrennen hauchdünn vorne

Im Sommer hat es das Fernsehen schwer. Nur die "Tagesschau" sorgt über alle Verbreitungswege hinweg für Quote.



Das warme Wetter und die Urlaubszeit lähmen weiter den Fernsehkonsum der Deutschen. Favorit war am Dienstagabend die "Tagesschau", die allein im Ersten zwar nur auf 3,14 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,3 Prozent) kam, aber in allen elf Programmen, die sie um 20 Uhr ausstrahlen, 7,11 Millionen Zuschauer (32,5 Prozent) hatte. Im NDR Fernsehen waren es beispielsweise bundesweit 0,94 Millionen, was einen Marktanteil von 4,3 Prozent bedeutete.