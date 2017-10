TV-Quoten: Chiara Schoras macht sich selbst Konkurrenz

Die spannende Folge des neuen "Bozen-Krimis" bringt dem Ersten hohe Zuschauerzahlen. Das ZDF hat mit den beiden letzten Folgen ihrer "Pubertier"-Serie weniger Erfolg. Die zeitgleiche RTL-Show liegt noch davor.



Der "Bozen-Krimi" im Ersten ließ die TV-Konkurrenz am Donnerstagabend deutlich hinter sich. Im Schnitt 6,45 Millionen Zuschauer verfolgten, wie Frau Commissario Sonja Schwarz, gespielt von Chiara Schoras, diesmal den Mord an einer Erntehelferin aufklären und gleichzeitig um ihre entführte Stieftochter Laura (Charleen Dietz) fürchten musste.



Der Marktanteil lag bei 22,1 Prozent - mehr als jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit interessierte sich für die Ermittlungen unter Winzern in Südtirol. Das waren starke Werte, auch im Vergleich zum Bozen-Krimi im Januar, der nur 4,91 Millionen Zuschauer (15,1 Prozent) hatte und dem Juli (5,05 Millionen, 18,2 Prozent).