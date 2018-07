TV-Quoten: "Curvy Supermodel" startet mau - "Brennpunkt" zieht

Ein "Brennpunkt" passend zum Sommer - das kam beim TV-Publikum am Donnerstag an. Mollige Models waren dagegen weniger gefragt.



Die Temperaturen sind konstant hoch - dann interessieren auch mal die Folgen der Hitze im Fernsehen: Der ARD-"Brennpunkt" zum Thema "Extremsommer - Wie gefährlich ist die Hitze?" mit Susanne Stichler kam um 20.15 Uhr am Donnerstagabend auf 4,37 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,9 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten zuvor allein im Ersten 3,24 Millionen Menschen (14,6 Prozent) gesehen, den anschließenden Krimi "Nord bei Nordwest: Der wilde Sven" mit Hinnerk Schönemann 3,33 Millionen (14,1 Prozent).