TV-Quoten: DFB-Pokal und "Der Bergdoktor" gleichauf

Seltenes Ereignis: Exakt dieselben Zuschauerzahlen wurden am Dienstag beim DFB-Pokal im Ersten und der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" gemessen.



Gleichstand zwischen der ARD und dem ZDF am Dienstagabend im Fernsehen: Im Schnitt 5,50 Millionen Zuschauer schalteten zunächst die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" mit Hans Sigl in der Hauptrolle als Alpenarzt Dr. Gruber ein. Der Marktanteil betrug 17,3 Prozent. Zuvor hatten 4,38 Millionen Menschen (15,6 Prozent) die "Rosenheim-Cops" eingeschaltet.