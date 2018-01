TV-Quoten: "DSDS" startet auf Vorjahresniveau

Der ZDF-"Taunuskrimi" ist nicht zu schlagen. Er legt beim zweiten Teil sogar noch zu. RTL startet gleichbleibend die 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".



Auch der zweite Teil des ZDF-"Taunuskrimis" ist am Mittwochabend ein Quotenbringer gewesen. Der Abstand zur Konkurrenz war diesmal sogar noch größer als beim ersten Teil des Zweiteilers am Dienstag: Im Schnitt 7,46 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr "Im Wald (2) - Ein Taunuskrimi" mit Tim Bergmann und Felicitas Woll als Ermittlerteam.



Insgesamt war es die achte Ausgabe, der wie gewohnt auf dem gleichnamigen Bestseller von Nele Neuhaus basiert. Der zweite Teil hatte noch einmal deutlich bessere Zahlen als der erste, den aber auch bereits 6,98 Millionen eingeschaltet hatten.