TV-Quoten: Das Erste mit zwei Serien vorn

Das Erste ist beim Zuschauerinteresse nicht zu schlagen. Mit seinen beiden Serien liegt es gut im Rennen. Das ZDF steht mit einer Dokumentation gar nicht schlecht da. Sat.1 punktet mit einem TV-Thriller.



Klare Sache für das Erste: Am Dienstagabend hatten die beiden ARD-Serien mit Abstand die meisten Zuschauer. Ab 20.15 Uhr hatte "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup im Schnitt 4,89 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,9 Prozent. Im Anschluss daran erreichte die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr sogar 5,25 Millionen Zuschauer (17,3 Prozent) und damit noch bessere Werte als in der Woche zuvor. Die "Tagesschau" um 20 Uhr sahen allein im Ersten 4,24 Millionen (14,3 Prozent).