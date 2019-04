TV-Quoten: Der Alte gewinnt gegen Diana Amft

Lieber Mord im Zweiten als Komödie im Ersten - so lassen sich die Quoten vom Karfreitag zusammenfassen. RTL hatte von seinem Spektakel "Let's Dance" nur einen Zusammenschnitt zu bieten, kam aber auf einen guten Zuschauerwert.



Die Hauptausgabe der "Tagesschau" ist am Freitag die erfolgreichste Sendung im Abendprogramm gewesen. Allein im Ersten waren 4,95 Millionen Zuschauer (19,9 Prozent) am Bildschirm dabei. Die anschließende Komödie "Meine Mutter spielt verrückt" mit Diana Amft konnte nicht ganz so viel Publikum anziehen, 3,68 Millionen (12,7 Prozent) blieben dran. Im ZDF erreichte der Krimiklassiker "Der Alte" 4,71 Millionen (16,5 Prozent), danach wollten im Zweiten 4,37 Millionen (15,6 Prozent) noch mehr Krimistoff mit "Matula".