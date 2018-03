TV-Quoten: "Der Alte" schlägt das Erste und "Let's Dance"

Der Freitagabend ging an das ZDF und seinen traditionellen Krimi. ARD und RTL mussten sich dahinter einreihen.



Ein Krimi über ein illegales Autorennen in München hat am Freitagabend ab 20.15 Uhr den Quotensieg eingefahren. Die Folge "Wer bremst, hat verloren" aus der ZDF-Reihe "Der Alte" - Auftakt zu neuen Folgen mit Jan-Gregor Kremp in der Hauptrolle - hatte im Schnitt 5,41 Millionen Zuschauer, was 16,9 Prozent Marktanteil entsprach. Platz zwei zur besten Sendezeit holte das Erste mit seiner Alpen-Komödie "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge" mit Aglaia Szyszkowitz, die auf 4,98 Millionen Zuseher (15,7 Prozent) kam.



Die erste reguläre "Let's Dance"-Folge 2018 - nach der Kennenlernshow in der Vorwoche - sahen bei RTL im Schnitt 3,57 Millionen Zuschauer (13,6 Prozent). Am nächsten Freitag geht das Tanzduell der Promis weiter – allerdings ohne Tina Ruland, die bereits ausschied.