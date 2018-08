TV-Quoten: "Der Alte" vorn - Guter "Promi Big Brother"-Start

"Der Alte" ist wieder einmal Quotensieger. Auf Platz zwei und drei folgen die ARD und die erste Ausgabe von "Promi Big Brother" auf Sat.1.



4,01 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend die "Der Alte"-Folge "Stumme Zeugen". Das entsprach einem Marktanteil von 16,4 Prozent. Die ARD-Tragikomödie "Tür an Tür" mit Thekla Carola Wied schalteten 2,81 Millionen (11,3 Prozent) ein.