TV-Quoten: "Der Bergdoktor" beendet Staffel ganz vorn

Hans Sigl als Doktor Martin Gruber ist im deutschen Fernsehen ein Publikumsmagnet. Das ZDF landete dank ihm weit vor der Konkurrenz.



"Der Bergdoktor" hat mit dem Staffel-Finale eine glänzende Einschaltquote erzielt. 7,16 Millionen (22,5 Prozent) schalteten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr die Familienserie mit Hans Sigl im Zweiten ein. Diesmal ging es um eine junge blinde Frau, die ihr Sehvermögen zurückbekommen könnte - das bereitete ihrem Freund Sorgen. Damit hielt das ZDF die Konkurrenz auf deutlichem Abstand.