TV-Quoten: "Der Richter" mit Heino Ferch Tagessieger

Der Schauspieler Heino Ferch im ZDF überflügelt zur besten Sendezeit Günther Jauch bei RTL und auch eine Raubkatzen-Doku in der ARD: Krimi geht in Deutschland wohl immer.



Bei den Einschaltquoten am Montagabend hat ein ZDF-Thriller alle anderen Sendungen zur besten Sendezeit überflügelt. Der Krimi "Der Richter" kam ab 20.15 Uhr auf durchschnittlich 5,72 Millionen Zuschauer (18,4 Prozent). Darin spielt der beliebte Schauspieler Heino Ferch den Berliner Richter Dr. Joachim Glahn, der ein Gerechtigkeitsfanatiker ist und ein Doppelleben führt.