TV-Quoten: "Der Staatsanwalt" hat die Nase vorn

"Der Staatsanwalt" geht am Freitagabend gegen eine Reihe von Spielfilmen wieder als Sieger vom Platz. Auch die einzige (Trampolin-) Show auf RTL landet im Vergleich nur unter ferner liefen



Die gestrige "Staatsanwalt"-Folge sahen 5,73 Millionen Zuschauer, was dem ZDF mit 18,3 Prozent den Quotensieg am Freitagabend einbrachte. Auch der darauffolgenden Serie "Soko Leipzig" blieben noch 5,03 Millionen treu (16,4 Prozent). Im Durchschnitt 4,51 Millionen Menschen entschieden sich zur Hauptsendezeit für die ARD und den ersten Film der neuen TV-Reihe "Toni, männlich, Hebamme". Das entsprach einem Marktanteil von 14,4 Prozent. Der zweite Teil des Films folgt am kommenden Freitag.