TV-Quoten: Diana-Doku Tagessierger

In absoluten Zahlen sind die Öffentlich-Rechtlichen am Montagabend vorn. Die Privaten schauen eher auf die Zielgruppen.



Zwanzig Jahre nach ihrem tragischen Tod bannt Prinzessin Diana immer noch Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Die ARD-Dokumentation "Unsere Mutter Diana", in der ihre Söhne William und Harry über ihre Erinnerungen berichten, verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 4,58 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 15,4 Prozent.