TV-Quoten: "Die Bachelorette" endet erfolgreich

Kein einfaches Thema, aber dennoch die meistgesehene Sendung zur Primetime: "Alles Isy" über die Vergewaltigung einer Schülerin. Auf RTL endet parallel "Die Bachelorette" vor Millionenpublikum und bei Vox legt eine neue Krimiserie kräftig zu.



Das Erste lag bei den Einschaltquoten am Mittwochabend mit einem Filmdrama vorn, das ein Tabuthema aufgreift: "Alles Isy" von Mark Monheim und Max Eipp erzählt von einer Vergewaltigung unter Teenagern, als eine Party in einem gutbürgerlichen Viertel Berlins aus dem Ruder läuft. Dafür interessierten sich ab 20.15 Uhr 3,84 Millionen Zuschauer (14,3 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor hatten allein im Ersten 4,19 Millionen (17,0 Prozent) eingeschaltet.



Johannes B. Kerner mit seiner Quizshow mit schrägen Fragen "Da kommst Du nie drauf!" hatte im ZDF ab 20.15 Uhr 3,27 Millionen Zuschauer (12,2 Prozent). Die Kuppelsoap "Die Bachelorette" auf RTL ging mit 2,07 Millionen (7,9 Prozent) zu Ende. Das waren einige mehr als in der Woche davor mit 1,99 Millionen (7,5 Prozent), aber deutlich weniger als beim Finale 2017, als sich 3,02 Millionen (10,8 Prozent) für das Staffelende interessierten. RTL kündigte für 2019 bereits die sechste Staffel an.