TV-Quoten: Die Bayern siegen auf dem Platz und im TV

Wenn die Bayern spielen, dann gehört ihnen meist nicht nur der Sieg auf dem Platz, sondern auch im Fernsehen.



Der Dienstagabend gehörte dem Fußball: Im Schnitt 9,37 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.45 Uhr das Champions-League-Spiel des deutschen Meisters Bayern München gegen den FC Sevilla. Das war ein Marktanteil von 29,7 Prozent für das ZDF. Mit seinem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel hat der deutsche Rekordmeister gute Chancen auf das Halbfinale.