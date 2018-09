TV-Quoten: "Die Chefin" hat eindeutig das Sagen

Krimis sind der Deutschen liebste Fernsehunterhaltung. Auch am Freitag entschied sich das Publikum zum großen Teil für die ZDF-Produktionen "Die Chefin" und "Soko Leipzig".



"Die Chefin" hat am Freitagabend einmal mehr im deutschen Fernsehen den Ton angegeben. Die Krimiserie mit Katharina Böhm in der Hauptrolle interessierte ab 20.15 Uhr im ZDF 4,91 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 17,2 Prozent. Die anschließende Serie "Soko Leipzig" sahen 4,75 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent).