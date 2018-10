TV-Quoten: "Die Chefin" vorn - "Game of Games" abgeschlagen

Das Quotenrennen am Freitagabend hat das ZDF mit der Krimiserie "Die Chefin" gewonnen. Bülent Ceylans Sat.1-Show gehört zu den Verlierern.



In "Die Chefin" musste Hauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) musste Tod eines Finanzberaters aufklären, der vergiftet in einer Garage gefunden wurde - das sahen 5,42 Millionen (19,1 Prozent Marktanteil). Platz zwei belegte das Arztmelodram "Die Eifelpraxis" im Ersten mit 3,84 Millionen (13,5 Prozent).