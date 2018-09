TV-Quoten: "Die Heiland" und "Höhle der Löwen" vorn

Die ARD-Serien und "Die Höhle der Löwen" auf Vox haben am Dienstag die meisten Zuschauer interessiert - das Nachsehen hatte unter anderem die Sat.1-"Kinderüberraschung"



Das deutsche Fernsehpublikum bleibt sich am Dienstagabend treu: Es steht weiterhin auf die Vox-Gründershowreihe "Die Höhle der Löwen" und die ARD-Serien "Die Heiland - Wir sind Anwalt" sowie "In aller Freundschaft". Die Sat.1-Komödie "Kinderüberraschung" rangierte weiter hinten.