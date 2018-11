TV-Quoten: Die "Nachtschicht" ist nicht zum Schlafen da

Gipfel-Treffen im Fernsehen: Wenn die ZDF-"Nachtschicht" auf die RTL-Bauern trifft, gibt es ein enges Rennen.



Die "Nachtschicht" im ZDF hat ihrem guten Ruf am Montagabend alle Ehre gemacht. 6,18 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Krimi "Es lebe der Tod" mit dem bewährten Team um Barbara Auer und Armin Rohde, das seit 15 Jahren einmal jährlich im Herbst innerhalb seiner Dienstzeit nachts einen Mordfall zu klären hat. Der Marktanteil betrug 19,5 Prozent.