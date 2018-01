TV-Quoten: Dschungelcamp im Sinkflug - Sat.1-Spielfilm punktet

Manche Klassiker wie "Um Himmels Willen" im Ersten sind weiter erfolgreich, andere wie die Dschungelshow auf RTL schwächeln etwas. Dafür legt zumindest "Sankt Maik" einen ordentlichen Start hin.



Das Erste hat am Dienstagabend ein weiteres Mal mit seinem Seriendoppel gepunktet: Erst erreichte "Um Himmels Willen" mit Fritz Wepper als eigensinniger Bürgermeister Wöller und Janina Hartwig als selbstbewusste Ordensschwester Hanna ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,1 Prozent - kein anderer Sender kam da heran. Gleich danach erreichte die jüngste Folge der Klinikserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig ab 21.00 Uhr mit 5,54 Millionen (17,4 Prozent) noch einige Zuschauer mehr. Die "Tagesschau" kam im Ersten um 20.00 Uhr auf 4,63 Millionen (14,9 Prozent).