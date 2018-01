TV-Quoten: Dschungelcamp verliert wieder - starker "Bergdoktor"

Das Dschungelcamp verliert nach dem gestrigen Quoten-Hoch wieder etwas an Zuschauerinteresse. "Der Bergdoktor" im ZDF lässt die gesamte Konkurrenz hinter sich, auch den Krimi Krimi im Ersten.



Der erste Rauswurf in der RTL-Dschungelshow hat das Zuschauerinteresse nicht gesteigert. Im Gegenteil: Im Vergleich zum Abend davor mit 5,91 Millionen Zuschauern waren es am Donnerstag ab 22.15 Uhr nur 5,36 Millionen. Der Marktanteil lag bei 25,0 Prozent für die neue Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Schauspielerin Sandra Steffl ("Rossini") ist die Erste, die das Camp verlassen muss.