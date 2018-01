TV-Quoten: Dschungelshow mit Plus - Großes Handball-Interesse

Beim Dschungelcamp gibt es den ersten Abschied und deutlich höhere Zuschauerzahlen. Bei der Handball-EM verabschiedet sich die deutsche Mannschaft vor großem Publikum.



Die RTL-Dschungelshow legt wieder zu. Nachdem das Interesse in den Tagen davor kontinuierlich nachgelassen hatte, verfolgten am Mittwochabend ab 22.15 Uhr im Schnitt 5,91 Millionen Zuschauer die neue Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Der Marktanteil lag bei 25,6 Prozent. Der erste Dschungelstar hat sich verabschiedet: Das Transgender-Model Giuliana Farfalla verkündete den vorzeitigen Ausstieg. Für die Quote war das offensichtlich nicht verkehrt - RTL hatte zuvor mitgeteilt, dass es einen Abgang geben würde, aber nicht verraten, von wem. Am Tag davor sahen nur 4,98 Millionen Zuschauer das Campspektakel. Zum Auftakt der zwölften Staffel am Freitag waren es noch 6,49 Millionen.