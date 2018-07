TV-Quoten: "Ein Mann namens Ove" behält die Oberhand

Im Kino lief es schon gut für das Drama «Ein Mann namens Ove». Nun waren auch im Fernsehen fast fünf Millionen Zuschauer dabei.



Er ist ein Griesgram, ein rechthaberischer Blockwart, der mit seiner ewigen Pedanterie die Nachbarschaft nervt - das Fernsehpublikum aber mag ihn: Die schwedische Tragikomödie "Ein Mann namens Ove" mit Rolf Lassgard in der Hauptrolle interessierte am Montagabend im Ersten 4,96 Millionen Zuschauer und setzte sich damit um 20.15 Uhr gegen die Konkurrenz durch. Der Marktanteil betrug 17,8 Prozent. Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten zuvor allein im Ersten 5,43 Millionen Menschen (20,8 Prozent) eingeschaltet.