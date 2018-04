TV-Quoten: "Ella Schön" behauptet sich gegen Franken-"Tatort"

Zum zweiten Mal in Folge kommt der "Tatort" nicht über die Marke von neun Millionen Zuschauern hinaus. Der Grund heißt "Ella Schön".



Die neue ZDF-Reihe "Ella Schön" mit Annette Frier in der Hauptrolle hat auch mit ihrem zweiten Film dem ARD-"Tatort" einige Zuschauer abgenommen. Im Schnitt 5,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,9 Prozent) verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr die Komödie "Das Ding mit der Liebe", in der Frier eine Frau mit Asperger-Syndrom spielt.



Der "Tatort"-Krimi "Ich töte niemand" aus Franken mit dem Duo Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs kam zeitgleich auf 8,68 Millionen Zuschauer (24,8 Prozent). In der Vorwoche wurden zum Start bei "Ella Schön" 5,19 Millionen Zuschauer gemessen und beim "Tatort" aus Frankfurt 8,37 Millionen. Die «Tagesschau» um 20 Uhr interessierte am Sonntag allein im Ersten 7,54 Millionen Zuschauer (24,4 Prozent).