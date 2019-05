TV-Quoten: Fast 9,3 Millionen sehen "Tatort"

Nervenkrieg in Nordhessen: Das Gastspiel der Fernsehkommissare Janneke und Brix in Kassel hat eine Spitzenquote erreicht.



Der "Tatort" im Ersten hat mal wieder den Sonntagabend dominiert. Dieses Mal war das hessische Ermittlerduo Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in Kassel im Einsatz und rĂ€tselte ĂŒber eine Art Schnitzeljagd mit Leichenteilen. 9,28 Millionen (27,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr ein.