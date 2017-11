TV-Quoten: Fast 9,7 Millionen verfolgen Fußball-Länderspiel

Für das ZDF reichte auch ein 0:0 zum Erfolg: Das Fußball-Länderspiel England-Deutschland war am Freitagabend der Quotenhit.



9,68 Millionen schalteten nach dem Anstoß gegen 21 Uhr im Zweiten ein, das entspricht einem Marktanteil von 32,1 Prozent. Das Spiel endete ohne Tor.



Die übrigen Sender folgten in der Primetime mit weitem Abstand. Die Komödie "Liebling, lass die Hühner frei" mit Katja Flint und Axel Milberg kam im Ersten ab 20.15 Uhr auf 4,12 Millionen (13,1 Prozent). Die RTL-Show "Die 100 kuriosesten Gänsehaut-Momente" wollten 2,26 Millionen (7,2 Prozent) sehen.