TV-Quoten: Fast acht Millionen schalten Handball-WM ein

Die Handball-Weltmeisterschaft erweist sich weiter als Quotengarant.



7,87 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend ab 20.30 Uhr in der ARD die Live-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Island, das die deutsche Mannschaft mit 24:19 gewann. Der Marktanteil für das Erste lag bei 24,5 Prozent. Ein Kontrastprogramm bot das ZDF mit der Krimikomödie "Friesland: Asche zu Asche", für die sich 5,42 Millionen interessierten. Die Einschaltquote betrug genau 17 Prozent.