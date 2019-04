TV-Quoten: Fast zehn Millionen sehen neue "Tatort"-Kommissarin

Die neue Ermittlerin im Dresdner "Tatort" konnte sich aus Quotensicht über einen guten Einstand freuen. Knapp zehn Millionen sahen das Debüt von Kommissarin Leonie Winkler.



"Tatort"-Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) hatte bei ihrem Debüt im Team der Dresdner Ermittler fast zehn Millionen Zuschauer. Rund 9,67 Millionen schauten sich ab 20.15 Uhr die Krimifolge "Nest" an. Das entsprach einem Marktanteil von 27,7 Prozent aller Fernsehzuschauer. An der Seite von Karin Gorniak (Karin Hanczewski) jagte Winkler einen psychopathischen Serienmörder - der "Tatort" war keiner für schwache Nerven. Mit der Einschaltquote lag der TV-Klassiker wieder deutlich vor der Konkurrenz am Sonntagabend.