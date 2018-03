TV-Quoten: Frühstücksfernsehen-Rekord bei Sat.1 - Fußball stark

Zur Prime Time trumpfte das "Bergdoktor"-Staffelfinale noch einmal auf. Sport1 proftitierte von der Europa League. Sat.1 freut sich über einen Bestwert beim Frühstücksfernsehen.



"Der Bergdoktor" war am Donnerstagabend bei den Einschaltquoten nicht zu schlagen. Ab 20.15 Uhr sahen im Schnitt 6,81 Millionen Zuschauer das Staffelfinale der populären Familienserie mit Hans Sigl als Dr. Martin Gruber im ZDF. Der Marktanteil lag bei 20,9 Prozent. Das war ein deutlich besserer Wert als für die neue Folge der "Mordkommission Istanbul" im Ersten mit Erol Sander als Kommissar Mehmet Özakin. Dafür schalteten 4,19 Millionen (12,8 Prozent ein). Die "Tagesschau" direkt davor sahen im Ersten 4,60 Millionen (15,0) Prozent.