TV-Quoten: Fußball-EM der Frauen ganz vorn

Frauenfußball fasziniert Millionen - und wenn das Team von Steffi Jones bei der EM spielt, sind gute Quoten sicher. Aber auch Fritz Wepper und Janina Hartwig haben ihre Fans. Die neue Dokusoap "Unser neuer Chef" muss sich seine Fangemeinde erst noch erobern.



Ein Sieg auf dem Platz nach zwei Elfmeter-Toren gegen Russland und ein Sieg nach Quoten im Fernsehen: Die deutschen Fußballerinnen sind nach dem 2:0 in Utrecht ins Viertelfinale der EM eingezogen. Und nichts interessierte die Zuschauer am Dienstagabend mehr. Im Schnitt 7,06 Millionen verfolgten ab 20.45 Uhr im ZDF, wie sich das Team von Bundestrainerin Steffi Jones gegen die russischen Gegnerinnen behauptete. Der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent - rund jeder vierte Zuschauer wollte Fußball sehen. Schon das "ZDF-Sportextra" ab 20.15 Uhr schalteten 4,26 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent) ein.