TV-Quoten: Fußball auf RTL klar auf Platz eins

Im Fernsehen ist das Interesse am Länderspiel groß: Nichts wollen die Zuschauer lieber sehen als die Partie zwischen Deutschland und Russland. Das ZDF liegt mit den "Bergrettern" gar nicht schlecht.



Klarer Sieg für das deutsche Team auf dem Platz und für den Fußball im Fernsehen: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann am Donnerstagabend gegen den schwachen WM-Gastgeber Russland mit 3:0. Für RTL brachte die Live-Übertragung des Spiels in Leipzig die beste Quote des Tages. Die erste Halbzeit ab 20.45 Uhr verfolgten 7,06 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 22,5 Prozent), die zweite ab 21.45 Uhr dann sogar 7,72 Millionen (29,3 Prozent).